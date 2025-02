Bizneset në pritje të funksionalizimit të Zonës Ekonomike të Prizrenit

Në nivel lokal është formuar një këshill ekonomik lokal, që do të punojë për nisjen e parcializimit të zonës.

“Ne si odë e ndërmarrësve kemi hulumtuar që ka nevojë qyteti i Prizrenit për një zonë e cila do të ishte në funksion të bizneseve. Ne shpresojmë që me formimin e këshillit së fundmi edhe do të merret një vendim për parcializimin e këtyre zonave në mënyrë që t’u jepet sa më shpejt bizneseve që janë me vite të tëra në pritje”, tha Afrim Tejeci nga Oda e Ndërmarrësve Zejtarëve të Prizrenit.