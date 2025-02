Banorët thyejnë rregullat e BBVA

Banorët e ‘Big Brother VIP Albania’ kanë thyer rregullin kryesor, të mos flasin për nominimet.

Rozana Radi e ka bërë të qartë se nëse i bie kutia e Pandorës, do nominojë 3 banorë.

Po ashtu, edhe banorët e tjerë, Gerta, Loredana dhe Aldo kanë diskutuar se në rast se ata do të përballeshin me Kutinë e Pandorës, do nominonin disa banorë. Gerta ka thënë se do dërgonte në nominim Gjestin, Rozin dhe Eglin.

Po ashtu, edhe sot, Rozana iu drejtua Gertës duke i thënë: Pse nuk del kokë më kokë me mua? Nëse të vjen Pandora e bën?