“Shën Valentini pa ty” – Çfarë kishte shkruar Gjesti për ish-të dashurën

Një ditë më parë, Gjesti i shkroi një dedikim ish-të dashurës së tij Diellzës, por nuk e lexoi para banorëve.

Ndërkohë përmbajtja e saj është bërë publike në rrjetet sociale. Sikurse shihet, Gjesti shpreh mungesën dhe dhimbjen pas ndarjes.

Letra e Gjestit:

E dashur ishe D.

Oj drita jem, kallxom natën ku po flen

O bebi jem, kallxom n’cilin krah po flen

O drita jem, Shën Valentini pa ty po m’xën

O bebi jem, kush po t’bjen lule n’venin tem?

Ti s’mundesh me kon e tjetër kujt, ti je e jemja

Ti je my bebim, je my shpirt, je my zemër

Prej meje mund të ikë trupi, e jo nuk të ik menja

Ti s’mund me m’harru kurrë, hala për mu t’rreh zemra.

A m’ke harru be?

A m’ke harru bre?

Sa herë flej e çohna, nuk po mund pa t’kujtu bre.

Veç ty jom ka t’du,

Veç ty jom ka t’du bre

Sa herë flej e qohna nuk po mujna pa tkujtu bre

Ah, ata lot e tu…

Ah, lot e tu bre…

Shumë t’kan piku gjatë kohës kur s’je kon me mu.