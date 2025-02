Arrest shtëpiak për ministrin Fikrim Damka

Kliko linkun:Facebook

Të dy dyshohen se kanë kryer vepren penale “Sulm” dhe “Kanosje”.

“Të pandehurit nuk guxojnë që të largohen nga vendbanimi pa lejen e Gjykatës, si dhe iu ndalohet të kontaktojnë me personat me të cilët ata nuk jetojnë apo nuk janë të varur nga të pandehurit. Nëse të pandehurit e shkelin masën e arrestit shtëpiak, ndaj të njëjtëve do të caktohet masa e paraburgimit”, thuhet në njoftimin e organit të akuzës.