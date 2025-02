KDTP-ja thotë se vazhdon traditën e përfaqësimit të komunitetit turk me dy deputetë

Këtë rezultat, KDTP-ja e ka cilësuar si fitore të komunitet turk të Kosovës.

"Sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP) ka dalë fituese nga zgjedhjet e përgjithshme të 9 shkurtit. KDTP është e vetmja parti që ka siguruar dy deputetë nga radhët e komuniteteve, duke vazhduar traditën e saj si subjekti me më shumë vota në mesin e partive të komuniteteve", thuhet në komunikatën e KDTP-së.

Kjo parti ka theksuar se ka nisur angazhimet për përfaqësimin në Ekzekutivin e Kosovës.

“Duke e kaluar këtë proces të bashkuar me komunitetin tonë dhe me mbështetjen e tyre, partia jonë, nën udhëheqjen e kryetarit Fikrim Damka, ka filluar menjëherë punën për përfaqësimin e komunitetit turk të Kosovës në qeverinë që do të formohet”, thuhet në komunikatë.

Në të njëjtën kohë është theksuar se ky rezultat është goditje ndaj përpjekjeve për përçarjen e komunitetit turk.

“Fitorja e KDTP-së, e cila do të përfaqësojë komunitetin turk të Kosovës me dy deputetë edhe në periudhën e ardhshme, ka zhgënjyer ata që synonin përçarjen e komunitetit tonë”, thuhet në komunikatë, duke shtuar se ky subjekt do të vazhdojë punën për mirëqenien e komunitetit turk dhe të Kosovës.

Në zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës kanë marrë pjesë tri subjekte nga radhët e komunitetit turk të Kosovës.

Sipas rezultateve preliminare të publikuara nga KQZ-ja, KDTP ka marrë 4563 vota ose 0.55%, YTHP ka marrë 1990 vota ose 0.24%, dhe KATP ka marrë 613 vota ose 0.07%.