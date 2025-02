Bashkimi dominon në Ligën Unike Femrat me fitoren ndaj Partizanit

Bashkimi po vazhdon me formë të mirë në Ligën Unike Femrat.

Prizrenaset fituan si mysafire ndaj Partizanit të Tiranës 59:84 (15:24, 18:33, 12:9, 14:18), në javën e shtatë të kësaj gare, përcjell PrizrenPress.

Te vendaset, Sarah Mgbeike kishte 11 pikë e tetë kërcime, derisa te mysafiret u dalluan Caterrion Thompson me 27 pikë e nëntë kërcime, Arbnore Përquku me 12 pikë, shtatë kërcime e nëntë asistime dhe Adrienne Godbold me 15 pikë e 15 kërcime.

Partizani ka katër fitore e tri humbje, ndërsa Bashkimi tetë fitore e një humbje./PrizrenPress.com/