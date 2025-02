Xhamia e Ballies në Elbasan, një nga 5 objektet më të bukura të kultit në botë

Xhamia e Ballies në Elbasan është përzgjedhur si një nga pesë objektet më të bukura të kultit në botë, duke arritur në finalen e çmimit prestigjioz “Ndërtesa e Vitit 2025” nga ArchDaily, një nga platformat më të njohura ndërkombëtare në fushën e arkitekturës.

Xhamia e Ballies ka një histori të gjatë dhe domethënëse për Elbasanin dhe përtej tij. E ndërtuar fillimisht në vitin 1608 nga Hasan Balliu, xhamia u bë një nga ndërtesat më të rëndësishme të besimit islam në qytet, duke reflektuar jo vetëm artin dhe mjeshtërinë e kohës, por edhe vlerat shpirtërore të komunitetit mysliman. Gjatë regjimit komunist, ajo u shemb, ashtu si shumë objekte të tjera të kultit në Shqipëri, por historia e saj nuk përfundoi aty. Në vitin 2022, xhamia u rindërtua, duke ruajtur frymën e origjinalit, por me një qasje arkitekturore moderne dhe inovative.

Projekti i rindërtimit u bazua në një koncept që ndërthur traditën me elementët e arkitekturës bashkëkohore. Një vëmendje e veçantë iu kushtua dritës natyrore, materialeve të përdorura dhe simboleve që pasqyrojnë lidhjen e besimtarëve me fenë dhe përjetësinë. Ndriçimi natyror luan një rol kyç në dizajnin e saj, duke krijuar një hapësirë harmonike që frymëzon reflektim dhe qetësi shpirtërore. Përdorimi i materialeve tradicionale si guri, druri dhe bakri, të cilat ndryshojnë dhe fitojnë vlera estetike me kalimin e kohës, e bëjnë këtë xhami një shembull të shkëlqyer të arkitekturës që respekton të kaluarën dhe njëkohësisht shikon drejt së ardhmes.

Xhamia e Ballies është i vetmi objekt kulti në Evropë që ka arritur në këtë fazë të garës, duke dëshmuar se ndërthurja e identitetit fetar dhe arkitekturës moderne mund të krijojë një monument me vlera të jashtëzakonshme.

Komuniteti Mysliman i Shqipërisë përgëzon të gjithë ata që kontribuuan në rindërtimin dhe promovimin e kësaj xhamie dhe shpreh mirënjohjen e tij për këtë arritje!