Turneu i tretë i Alley Oop do të mbahet në Prizren

Turneu i tretë i Alley Oop në 3×3 do të mbahet në Prizren. Ky event do të mbahet më 9 mars në palestrën “Sezai Surroi” nga ora 11:00, raporton PrizrenPress.

Në njoftimin e Federatës së Basketbollit të Kosovës thuhet se ky projekt është në partneritet me FIBA Evropën, derisa qëllimi është të masivizojë basketbollin 3×3 në të gjithë Kosovën.

“Në turne mund të marrin pjesë deri në dhjetë skuadra (4 lojtarë) nga Prizreni, derisa nuk lejohet të marrin pjesë basketbollistët e ProCredit Superligës. Fituesi do të shpërblehet me 300 Euro”, thuhet në njoftimin e FBK-së.

FBK ka treguar se të interesuarit mund të paraqiten në [email protected], deri më 3 mars në ora 17:00.

Turneu i parë ishte zhvilluar në Prishtinë, derisa i dyti në Gjakovë. Projekti do të vazhdojë me turne në qytetet e Pejës, Mitrovicës dhe Therandës.

Ky udhëtim sportiv përmbyllet me një turne final në Prishtinë, ku do të përballen fituesit e të gjitha qyteteve, të cilët do të përfaqësojnë qytetin e tyre për titullin kampion./PrizrenPress.com/