Moti sot i vranët, priten reshje shiu

Sipas të dhënave të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, temperaturat lëvizin nga 0 deri në 6 gradë Celsius.

“Moti parashikohet kryesisht i vranët dhe vende-vende me riga shiu, ndërsa në viset malore me lartësi mbi 1200m parashihen fjolla bore. Temperaturat minimale do të variojnë nga 0°C deri në 2°C, ndërsa maksimalet do të arrijnë nga 3°C deri në 6°C. Era do të fryjë nga verilindjes me shpejtësi 1-4m/s”, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

