Këta janë deputetët e ardhshëm të AAK-NISMA

Procesi i numërimit të votave për zgjedhjet e 9 shkurtit po shkon drejt fundit.

Një listë e publikuar me rezultate për deputetë deri më tani për kandidatët të AAK-së dhe NISMA-së në nivel qendror, vërehet se emra të shquar në partinë e Haradinajt dhe Limajt do të jenë jashtë Kuvendit të Kosovës. Siç bëhet me dije, ende kanë mbetur pa u numëruar shumë kuti në Malishevë dhe Gjakovë e që ka mundësi reale të lëvizin numrat, megjithatë deri tani si deputetë të Kuvendit të Kosovës, shihen Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Fatmir Limaj, Time Kadrijaj, Bekë Berisha, Lahi Brahimaj, Albanë Bytyqi e Arbëreshë Krasniqi.

Votat e deputetëve të ardhshëm:

1. Ramush Haradinaj – 32,163

2. Daut Haradinaj – 19,030

3. Fatmir Limaj – 16,343

4. Time Kadriaj – 13,496

5. Bekë Berisha – 10,889

6. Lahi Brahimaj – 7,820

7. Albana Bytyqi – 7,542

8. Arbëreshë Krasniqi – 7164.

Në garë janë edhe Ardian Gjini, Arbër Tolaj, Bashkim Ramosaj, Pal Lekaj, Rasim Selmanaj, Xhevahire Izmaku e Vesel Krasniqi, të cilët me numërimin e votave në Malishevë e Gjakovë mund të prishin renditjen e tetëshes së parë.

9. Arber Tolaj – 7,598

10. Ardian Gjini – 7,435

11. Bashkim Ramosaj – 7312

12. Vesel Krasniqi – 6734

13. Rasim Selmanaj – 6423

14. Pal Lekaj – 6408

15. Xhevahire Izmaku – 6252

Lista AAK-Nisma do t’i ketë 8 deputetë në Kuvendin e Kosovës, prej tyre pesë burra dhe tri gra.