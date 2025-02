Dardanët po përgatiten intensivisht për sfidat e shkurtit

Basketbollistët e Kosovës po vazhdojnë përgatitjet intensive për dy ndeshjet e muajit shkurt.

Dardanët më 20 shkurt do të ndeshen me Azerbajxhanin, derisa më 23 shkurt përballen me Zvicrën.

Kombëtarja jonë është duke u stërvitur intensivisht për këto dy sfida tejet të rëndësishme për skuadrën tonë.

Sipas Federatës së Basketbollit të Kosovës, tashmë skuadrës i është bashkuar edhe basketbollisti Drilon Hajrizi.

“Drilon Hajrizi i është bashkuar skuadrës të hënën në mbrëmje. Atmosfera në kampin dardan është shumë e mirë dhe pozitive para dy ndeshjeve vendimtare”, thuhet në njoftimin e FBK-së.

Të dy ndeshjet zhvillohen nga ora 19:30 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.