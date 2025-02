Parku i Biznesit në Prizren ende i bllokuar nga procedurat ligjore

Pengesë sipas Komunës së Prizrenit akoma mbetet ligjshmëria e Planit Rregullues të Hollësishëm për këtë zonë sipas Hartës Zonale, bazuar në kërkesat specifike të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës.

Në seancën e shkuar të Kuvendit të Prizrenit, sipas procesverbalit, kjo vendimmarrje është rishqyrtuar. Megjithatë në ftesën për mbledhjen e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, që do të mbahet me 27 shkurt 2025, në rendin e ditës sërish figuron pika për shqyrtimin e propozim-vendimit për miratimin e Planit Rregullues të Hollësishëm “Zona e Parkut për Industri të Lehtë në Prizren – Parku i Biznesit”, sipas Hartës Zonale të Komunës së Prizrenit, sipas kërkesave të MMPHI-së.

Udhëheqësi i Njësisë për Komunikimin me Publikun në Komunën e Prizrenit, Ymer Berisha ka deklaruar se komunikimi ndërinstitucional Komunë – MMPHI nuk ka qenë në nivel të kënaqshëm dhe se për këtë arsye organet komunale janë detyruar që disa herë të marrin veprime administrative.

“Për Komunën e Prizrenit pengesat kryesore vijnë nga Qeveria e Kosovës gjegjësisht nga MMPHI-ja për arsye se ata nuk po e shfrytëzojnë edhe një të drejtë të tyre, komunikimin ndërinstitucional. Kuvendi i Prizrenit dy herë këtë politikë publike për funksionalizimin e Zonës Ekonomike ose Parkun e Biznesit e ka votuar, e ka mbështetur me dokumentet që kërkon ligji, dhe krejt kjo pako ka shkuar në Qeveri të Kosovës në MMPHI. Ata në këtë protokoll administrativ kanë gjetje të caktuara, të cilat e kthejnë gjoja se konfirmimi ligjor nuk është në lartësinë ligjore të kërkesës së tyre. Thjeshtë për ne është një komunikim jokorrekt, joprofesional ndërinstitucional për arsye se me lehtësinë më të madhe ministritë e linjës kanë mundur të bashkëpunojnë me DUPH-në dhe kjo procedurë të përmbyllej”, ka thënë Berisha për Telegrafin.

Sipas tij pavarësisht kësaj Komuna do të ndërmerr veprime për ta plotësuar kërkesën e nivelit qendror “me qëllim të funksionalizimit të Parkut të Biznesit në afatin sa më të shkurtër kohor, për ta vënë në funksion të zhvillimit ekonomik lokal, përkatësisht bizneseve prodhuese dhe hapjes së vendeve të reja të punës”.

Në procesverbalin e mbledhjes së Kuvendit të Komunës së Prizrenit të mbajtur me 19 dhjetor 2024, figuron se propozim-vendimi për miratimin e Planit Rregullues të Hollësishëm “Zona e Parkut për Industri të Lehtë në Prizren – Parku i Biznesit” sipas Hartës Zonale të Komunës së Prizrenit dhe sipas kërkesës së Ministrisë është shqyrtuar dhe miratuar nga anëtarët e këtij organi komunal.

Në këtë seancë, drejtori i DUPH-së, Pranverim Berisha pat theksuar se disa herë kanë kaluar të gjitha fazat për Planin Rregullues të Hollësishëm për Zonën Ekonomike.

“Mirëpo, Ministria ka pasur një kërkesë ku ka kërkuar që të respektohet udhëzimi administrative 2014 përkatësisht në nenin 12, ku thuhet se duhet të futet ose të kompletohet domethënë raporti i shqyrtimit publik”, pat thënë Berisha, me kërkesën që kuvendarët ta kryejnë edhe këtë formalitet.

Kryesuesja Antigona Berisha-Bytyci e pat hedhur në votim këtë propozim-vendim, dhe pat konstatuar se i njëjti miratohet me 20 vota për dhe një abstenim, raporton Telegrafi.

Komuniteti i biznesit në Prizren prej shumë vitesh avokon për funksionalizimin e Parkut të Biznesit.

Zyrtarët komunalë muaj më parë patën theksuar se procedurat ligjore lidhur me Parkun e Biznesit planifikohet të përmbyllen deri në fund të vitit 2024, në mënyrë që prej fillimit të vitit 2025 të nis vendosja e bizneseve prodhuese.

Procesi i krijimit të Zonës Ekonomike në Prizren pati filluar para më shumë se një dekade dhe përgjatë disa mandateve në këtë hapësirë janë investuar mjete të konsiderueshme financiare nga buxheti i Komunës së Prizrenit. /Telegrafi