Kryeziu: Amerikanët do të jenë në Kosovë, për shkak të situatës me Serbinë

Ish-gjykatësi i Gjykatës Kushtetuese, Kadri Kryeziu, në lidhje me raportimin e mediumit gjerman për largimin e trupave amerikanë nga Kosova ai ka thënë se Kosova është vend specifik dhe nuk është pjesë e NATO-së.

Sipas Kryeziut, amerikanët do të jenë udhëheqës në Kosovë gjatë këtij misioni për shkak të situatës së Kosovës me Serbinë.

“Ne jemi vend specifik, NATO tek ne është mision, ne nuk jemi në NATO. Tërheqjen e trupave të NATO-së nga shtetet të cilat ka kërkuar në njëfarë mënyre amerikanët. Kjo tërheqje me forca të misionit, ne kemi pasur dy misione në Kosovë, misionin civil dhe misionin ushtarak. Nëse futemi në NATO, ushtria e Kosovës do të ketë specifikë për çështje të tërmeteve, të ujërave. Por Trump, sa unë e kam kuptuar, ka kërkuar që të investojnë”, ka thënë Kryeziu për RTV21.

Ai tha se presidenti amerikan ka kërkuar një balancë financiare, “përndryshe nuk ka të bëjë me ne për tërheqjen e forcave”.

“Ka të bëjë me shtetet e NATO-së. Amerikanët do të jenë udhëheqës të Kosovës gjatë këtij misioni në vazhdimësi për shkak të raporteve armiqësore me Serbinë, deri në momentin kur e kryejmë atë marrëveshje e përgjithshme, të cilën po presim atëherë është ndryshe. Amerikanët nuk kanë qenë me dështu se kanë fuqi, kështu që Kosova shkon përpara”, tha Kryeziu.

