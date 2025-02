Vdes në moshën 49-vjeçare, ish-nënkryetari i LDK-së në Dragash

“Sot, me zemra të rënda, jemi mbledhur për t’i thënë lamtumirë një burri të madh, babait tonë të dashur Naser Myrtezani. Ai ishte një shkëmb i fortë për familjen tonë, një mbështetje e patundur në çdo sfidë që përballuam. Në sytë e tij gjithmonë shihnim dashuri të pakufizuar, një mirësi që prekte çdo shpirt. Ai na mësoi vlerat e vërteta të jetës, rëndësinë e familjes, dhe fuqinë e dashurisë. Përtej çdo fjale, ai fliste me vepra me përkushtimin e tij të palodhur për ne. Në kujtimin tonë, ai do të mbetet i gjallë, jo vetëm në historitë e jetës së tij, por edhe në vlerat që na la trashëgim. Ke qenë dhe do mbetesh gjithmonë pika ime e dobët Babush, dashuria jonë nuk do të shterroj asnjëherë, do jetosh gjithmonë në zemrat tona.”, ka shkruar vajza e të ndjerit, Esra.

Myrtezani varroset sot.