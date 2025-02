Anëtarët e shoqatës “Esnaf” kërkojnë lehtësira nga BE-ja për eksportin e produkteve të tyre

Shefi i Zyrës së BE-së në Kosovë, ambasadori Aivo Orav ka takuar anëtarët e shoqatës “Esnaf” në Prizren. Këta të fundit kanë shpalosur shqetësimet e tyre në raport me eksportin e produkteve të tyre në vendet e BE-së dhe kanë kërkuar lehtësira në këtë drejtim.

Sipas njoftimit të kësaj shoqate, interesimi i madh i anëtarësisë nga sektori i prodhimit dhe eksportuesve në shtetet e Bashkimit Evropian ka bërë që kapaciteti i sallës së konferencave të duket i vogël.

“Në takimin e zhvilluar, bizneset prodhuese dhe eksportuese në shtetet e BE-së kanë njoftuar ambasadorin Orav me vështirësitë me të cilat përballen gjatë eksportimit të produkteve të tyre. Nga ambasadori u kërkua eliminimi i barrierave për eksport, sigurimi i parakushteve dhe lehtësirave të nevojshme për rritjen e kapaciteteve prodhuese dhe u theksua se këto hapa do të përshpejtonin zhvillimin ekonomik dhe do të krijonin mundësi të reja punësimi”, thuhet në njoftim.

Ambasadori Orav gjatë qëndrimit në Prizren ka realizuar disa takime.

Kliko linkun:https://www.facebook.com/PrizrenPress/videos/653245074050170