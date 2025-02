Tayna dhuron 25 mijë euro donacion për një laborator në Universitetin e Prishtinës

Rep-artistja e njohur kosovare, Tayna ka dhuruar donacion me vlerë 25 mijë euro, për realizimin e një laboratori në Universitetin e Prishtinës.

Tayna, në fjalën e saj tha se studentët janë ura ndërmjet asaj që është bota dhe asaj që ajo mund të bëhet, transmeton Klankosova.tv.

“Teksa ndodhem këtu në Universitetin e Prishtinës e them me plot bindje se ju studentë jeni më shumë se thjesht individë që punoni drejt një diplome; JU JENI URA ndërmjet asaj që është bota dhe asaj që ajo mund të bëhet. Potenciali juaj është i pakufishëm, prandaj JO vetëm sot, tek unë do e keni gjithmonë derën hapur. Unë besoj se çdo përpjekje që bëni për arsimimin tuaj do të ketë jehonë përtej këtyre mureve të fakultetit, pra – kudo në botë”.

Ajo tutje tha se bashkë, të gjithë mund të kontribuojnë në një të ardhme ku krijimtaria nuk njeh kufij.

“Nëpërmjet punës sime tani, kam arritur të kuptoj se sa thelbësore është të kesh mbështetjen e të inkurajosh edhe më tepër dikë tjetër që t`i vazhdojnë ëndrrat e tyre. Dua t’i shpreh mirënjohjen time më të thellë fakultetit dhe administratës për përkushtimin e tyre të palëkundur. Besoj se secili prej nesh ka potencialin të jetë më i mirë se tjetri, nëpërmjet artit e medias, secili prej nesh kemi mundësinë të shprehim zërat tanë unik”.

“Së bashku, të gjithë mund të kontribuojmë në një të ardhme ku krijimtaria nuk njeh kufij”.