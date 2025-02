Finalja e madhe e Kupës së Kosovës në basketboll për femra do të zhvillohet këtë të diel në palestrën “Mizahir Isma” në Rahovec, me fillim nga ora 14:30. KBF Bashkimi dhe KBF Prishtina do të përballen për trofeun, pas fitoreve të tyre në gjysmëfinale.

Në gjysmëfinale, KBF Bashkimi shënoi një fitore bindëse ndaj KBF Junior 06 Moni Bau me rezultat 95:76, ndërsa KBF Prishtina triumfoi në një ndeshje dramatike ndaj KBF Penzës me rezultat 77:74.