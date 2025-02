Dardanët luftojnë deri në fund, por pësojnë nga Zvicra

Kosova edhe pse luftoi deri në fund, nuk ia arriti qëllimit që të triumfojë ndaj Zvicrës, duke pësuar me rezultat 73:81 (14:23, 16:23, 15:13, 28:22).

Te Kosova, Dardan Berisha kishte 20 pikë, ndërsa Divine Myles 16.

Kosova përfundoi garat me dy fitore e katër humbje, duke u renditur e treta dhe nuk arriti kualifikimin në fazën e ardhshme të parakualifikimeve për FIBA Kupën e Botës 2027.

Lidere ishte Zvicra me gjashtë fitore në gjashtë ndeshje, Irlanda e dyta me tri fitore e tri humbje dhe Azerbajxhani i fundit me një fitore e pesë humbje./PrizrenPress.com/