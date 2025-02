Gjethe t’harrueme vjeshte

Enver Sulaj

N’ma t’mirën faqe të letrës

Gërrithat e fjalës notojnë mbi kujtime vjeshtake

E sa herë shkeli mbi gjethe t’harrueme

Më vjen zani yt si za fyelli

Si erë e thirrje e frikshme

netve të lidhuna me litar.

Nuk e di pse marrzinat më bajnë me qa

Tue kërkue si dikur me ngrehë zhag biçikletën e prishun

E hundëve pluhni s’mle me shijue aromën e luleve

të këputuna tinëz ballkoneve të zojave të randa.

Sa e bukur asht jeta kur e do marrëzisht

Tue shpue gishtat me therrat e ngjituna kambëve

Për me pa nga vrimat e gardhit fijet e dritës

Që vijnë nga lugina e lumit të egërsuem.

Në ato brigje flenë kandshëm zajet

Dhe psherëtimat e peshkatarëve

tue mbajtun me zor në dorë ngjalën

që butësisht rrëshqet në botën e ujit pafund.

2021