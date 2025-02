Ylli rikthehet tek fitorja, deklason Prizrenin

Ylli arriti të rikthehet tek fitorja në Superligë duke mposhtur Prizrenin me rezultat të thellë 91-69.

Çereku i parë përfundoi me rezultat 25-17 në favor të Yllit, çereku i dytë me rezultat 27-17, çereku i tretë me rezultat 21-18, dhe çereku i katërt me rezultat 18-17.

Në fitoren e Yllit, më të mirët ishin Jan Palokaj me 23 pikë, 10 kërcime dhe 4 asistime, ndërsa Arian Qallakaj kontribuoi me 22 pikë, 8 kërcime dhe 5 asistime. Nga ana e Prizrenit, Jordan Johnson realizoi 23 pikë, 5 kërcime dhe 5 asistime, ndërsa Lenzelle Smith shtoi 17 pikë, 6 kërcime dhe 5 asistime.

Në ndeshjen e ardhshme, Ylli do të përballet me Borën, ndërsa Prizreni do të përballet me Prishtinën.