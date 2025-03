Bashkimi me fitore bindëse blindon vendin e parë në Ligën Unike

Bashkimi shënoi fitore ndaj Tiranës në udhëtim me rezultat të lartë 54:82 (10:19, 11:20, 21:21, 12:22). Sfida u zhvillua në kuadër të javës së nëntë të Liga Unike Femrat, përcjell PrizrenPress.

Me këtë fitore prizrenaset përfunduan garat e rregullta me nëntë fitore dhe një humbje, duke blinduar vendin e parë për Final 4, që do të zhvillohet në Shqipëri. Ndërkohë, skuadra tiranase ka katër fitore e pesë humbje, kurse në ndeshjen e fundit do të përballet me Partizanin.

Te vendaset u dalluan Emani Clough me 16 pikë, nëntë kërcime e katër asistime dhe Miriam Lara me 12 pikë e dhjetë kërcime, ndërsa te mysafiret Briana Byrd me 32 pikë e nëntë asistime./PrizrenPress.com/