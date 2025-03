Prizreni pëson humbje të rëndë ndaj Pejës, mbetet në fund të tabelës

Peja shënoi një fitore bindëse si mysafire ndaj Proton Cable Prizrenit me rezultat 79:98 (20:20, 18:35, 15:25, 26:18), në kuadër të javës së 23-të të ProCredit Superligës.

Skuadra prizrenase nuk arriti të përballojë ritmin e Pejës, veçanërisht në çerekun e dytë dhe të tretë, ku mysafirët krijuan një epërsi të konsiderueshme. Lenzelle Smith ishte më i dalluari për Proton Cable Prizrenin me 17 pikë dhe 9 kërcime, ndërsa te Peja, Dardan Berisha e përfundoi ndeshjen me 19 pikë dhe 6 kërcime.

Me këtë humbje, Proton Cable Prizreni mbetet në pozitën e fundit të tabelës me vetëm 5 fitore dhe 18 humbje, ndërsa Peja përmirëson bilancin e saj me 12 fitore dhe 11 humbje./PrizrenPress.com/