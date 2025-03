Bora ka fituar dramën në javën së 22-të të ProCredit Superligës ndaj Golden Eagel Yllit me shifrat 67:73 (18:17, 22:25, 11:13, 16:18), përcjell PruzrenPress.

Te vendasit më i dalluari ishte Derrick Willson me 24 pikë, një kërcim dhe pesë asistime, ndersa te mysafirët Dion Haxhosaj ishte me i dalluari me 17 pikë, 10 kërcime dhe një asistim.

Golden Eagle Ylli ka nëntë fitore e 13 humbje, derisa Bora tetë fitore e 14 humbje./PrizrenPress.com/