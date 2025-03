Tre gjyqtarë fillojnë angazhimin e tyre në Gjykatën Themelore në Prizren

Sot, tre gjyqtarë, Leutrim Krasniqi, Lavdim Makshana dhe Senat Elshani, kanë filluar angazhimin e tyre në Gjykatën Themelore në Prizren, pas përfundimit me sukses të trajnimit fillestar për gjyqtarë në Akademinë e Drejtësisë. Ata do të fillojnë punën praktike dhe më pas do të caktohen në departamentet përkatëse të gjykatës, sipas ngarkesës dhe nevojave të saj.

Kryetarja e Gjykatës, Shpresa Emra, në një takim me gjyqtarët e rinj, i uroi ata për fillimin e ri dhe theksoi angazhimin e saj për bashkëpunim dhe mbështetje të plotë me qëllim të forcimit të sistemit gjyqësor. Ajo kërkoi gjithashtu që gjyqtarët të shfaqin përkushtim dhe angazhim të lartë në punën e tyre.

Aktualisht, Gjykata Themelore në Prizren ka gjithsej 34 gjyqtarë të shpërndarë në degët e saj: 28 gjyqtarë në Gjykatën Themelore në Prizren, 6 gjyqtarë në Degen e Suharekës, 2 gjyqtarë në Degen e Dragashit./PrizrenPress.com/