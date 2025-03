Kuvendi i Dragashit përkujton Epopenë e UÇK-së dhe sakrificën për liri

Në kuadër të agjendës për shënimin e Epopesë së UÇK-së, Kuvendi i Komunës së Dragashit ka mbajtur seancë solemne, ku krahas kuvendarëve e zyrtarëve të Ekzekutivit kanë marrë pjesë edhe mysafirë të tjerë.

Sipas njoftimit të Komunës, në këtë takim kanë marrë pjesë edhe familjarë të dëshmorëve, përfaqësues të veteranëve dhe invalidëve të luftës, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, institucioneve fetare, arsimore, partive politike, media dhe qytetarë.

Kryesuesja Arijeta Qafleshi Skeraj, sipas njoftimit, ka deklaruar se asnjëherë nuk do të mungojë nderimi, mirënjohja dhe përulja para veprës dhe sakrificës heroike të familjes Jashari në krye me komandantin legjendar, Adem Jashari. Sipas saj, me nder dhe respekt në këto ditë kujtohen edhe të gjithë ushtarët dhe dëshmorët e rënë për idealet e lirisë dhe pavarësisë, si dhe të gjithë veteranët e luftës.