Therandasit fitojnë në Tiranë

Në Grupin B të Ligës Unike në kuadër të javës së katërt, të mërkurën, Golden Eagle Ylli shënoi fitore ndaj Tiranës 62:87 (11:30, 20:24, 14:25, 17:8).

Klein Strazimiri ishte më i miri te vendasit me 13 pikë, pesë kërcime e tetë asistime, kurse te mysafirët, disa lojtarë shënuan pikë dyshifrore, ndërsa Derrick Wilson e mbylli ndeshjen me 18 pikë, katër kërcime e gjashtë asistime, kurse Lis Shoshi kontribuoi me 17 pikë e tetë kërcime.

Takimi ishte direkt për Play-off, pasi tani skuadra tiranase ka dy fitore e tri humbje, ndërsa ajo therandase tri fitore e dy humbje./PrizrenPress.com/