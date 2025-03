Siguria publike në Prizren, nis faza e dytë e vendosjes së kamerave vëzhguese

Sipas tyre, problemet fillestare janë tejkaluar dhe bazuar në planifikimet e bëra po vijon vendosja e tyre në zonën urbane.

“Në fillim kemi pasur disa pengesa, zakonisht që na i ka shkaktuar rryma. Mirëpo pasi na ka lajmëruar Policia, ka reaguar operatori ekonomik dhe është sanuar ai problem”, ka thënë drejtoresha për Emergjenca dhe Siguri, Ramize Sinanaj-Shala, në mbledhjen e fundit të Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi, raporton Telegrafi.

Sipas saj edhe ardhja e një eksperti të jashtëm ka ndikuar pozitivisht në rritjen e cilësisë, ndërkohë që është realizuar edhe trajnimi me zyrtarët policorë për përdorimin e këtyre kamerave.

“Po ashtu, ka filluar edhe faza e dytë e implementimit, ku në bazë të këtij projekti, kemi vendosur që unaza e qytetit të mbulohet me kamera, edhe pjesa prej Qafës së Kishës deri te Elkosi. Por përsëri në bashkëpunim me Policinë, janë kërkuar edhe në disa vende, ku vlerësohet të jetë rreziku më i madh për qytetarët, dhe jemi pajtuar me i vendosë”, ka deklaruar ajo, duke shtuar se kjo pjesë mbulohet me buxhetin e vitit 2025.

Zyrtarja e lartë komunale ka theksuar se varësisht nga mundësitë buxhetore, vendosja e kamerave do të zgjerohet edhe në pjesët tjera të qytetit.

Kryetari Shaqir Totaj ka kërkuar nga zyrtarët policorë që për cdo kërkesë lidhur me çështjen e kamerave t’i drejtohen Komunës së Prizrenit.

Komandanti i Stacionit policor në Prizren, Nexhdet Mrasori ka theksuar se monitorimi realizohet në përputhje me dispozitat ligjore, raporton Telegrafi.

“Kamerat janë nën mbikëqyrjen e Policisë dhe veprohet sipas ligjit”, ka thënë Mrasori, në këtë mbledhje, duke sqaruar se pamjet nuk tërhiqen pa autorizim të organeve të drejtësisë, dhe se Policia respekton legjislacionin mbi të drejtën e privatësisë.

“Pamjet merren për shfrytëzim vetëm për raste të incidenteve, aksidenteve, apo veprave penale sipas autorizimeve nga organet e drejtësisë”, është shprehur Mrasori.

Në të njëjtën kohë ka rekomanduar që të mbulohen me kamera hyrje-daljet e qytetit, si dhe hyrjet e shkollave, për masa preventive, raporton Telegrafi.

Drejtoresha e DES-it, Ramize Sinanaj-Shala ka theksuar se kamerat mbulojnë dy hyrje-dalje të qytetit, dhe se bazuar në koordinatat e marra nga Policia, kamerat në fazat vijuese do të vendosen edhe në hyrjet e shkollave. /Telegrafi/