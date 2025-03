Laura Fazliu ka siguruar një vend në gjysmëfinale të Upper Austria Grand Prix 2025 dhe është gjithnjë e më pranë medaljes së artë.

Në çerekfinale ajo mposhti me Ippon, Leila Mazouzi nga Slovenia.

Në gjysmëfinale Laura do të ndeshet me So Morichika nga Japonia./PrizrenPress.com/