“Era do të jetë e lehtë deri mesatare nga drejtimi i jugperëndimit”, thuhet në njoftimin e IHMK-së.

Qyteti me temperaturën më të ulët gjatë ditës do të jetë Dragashi me 0 gradë Celsius, kurse maksimalja e ditës parashihet të mbajë në Prizren, Gjakovë, Istog e Junik me 20 gradë.