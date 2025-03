Në New York, përmes një fotoekspozite, përkujtohen shqiptarët e masakruar nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë

Prend Ndoja, SHBA

Mërgata shqiptare në Amerikë gjithmonë i ka mirëpritur bashkatdhetarët, të cilët vijnë krahëhapur drejt vëllezërve të tyre, drejt vendit të lirisë e shpresës, sepse, siç e kam thënë më parë, për ne “dielli lind në Uashington”. Këtu në SHBA ata vijnë për të ndarë me ne gëzimet e hidhërimet, për të shpalosur vlerat kulturore-artistike, si hapje ekspozitash e promovim librash, organizim simpoziumesh, etj.

Por, fotoekspozita e djeshme dallohet nga takimet e tjera – kjo ishte më shumë një ditë homazhi apo ditë përkujtimore, ku në sallën e Monroe University, në Bronx, Neë York, u hap ekspozita me fotografi e krimeve serbe në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Ekspozita solli edhe një herë në kujtesën tonë masakrat dhe gjenocidin e pushtuesit serb mbi popullin tonë gjatë luftës së fundit, me 13,950 të vrarë, 20,000 gra të dhunuara dhe me 1,620 persona të zhdukur.

Pamjet e fotoekspozitës dëshmojnë më së miri se si erdhi liria, sa e shtrenjtë është ajo dhe detyrimin kombëtar që kemi për ta çmuar dhe për ta ruajtur me çdo çmim, sepse përmes gjakut të derdhur, ne sot e gëzojmë lirinë. Kur i shohim këto pamje të tmerrshme, nuk mund të mos e përmendim heroizmin e familjes Jashari, që vështirë gjendet në historinë e njerëzimit, sepse ata të gjithë u betuan ta shndërrojnë jetën e tyre në sakrificë e themel për lirinë. Heroizmi dhe trimëria e tyre nuk ishte e rastësishme, sepse lirinë ata e vlerësuan më shumë se jetën e tyre.

Për organizimin dhe koordinimin e ekspozitës duhet vlerësuar z. Luz Thaqi, ndërsa nga Këshilli Shqiptaro Amerikan, u nderua me mirënjohje z. Ramë Manaj, në emër të Asociacionit të Shoqatave të Familjarëve të të Zhdukurve gjatë luftës.

Për kontributin e tij të veçantë në të mirë të çështjes shqiptare, në emër të Asociacionit të Shoqatave të Familjarëve të të Zhdukurve gjatë luftës z. Ramë Manaj e ka nderuar me mirënjohje z. Prend Ndoja, një intelektual, krijues e veprimtar i hershëm i mërgatës shqiptare në Amerikë, i cili ka punuar shumë në ruajtjen e traditës, gjuhës dhe të kulturës shqiptare në SHBA, duke mbajtur njëkohësisht kontakte të drejtpërdrejta edhe me zyrtarët e autoritetet amerikane në të mirë të çëshjes shqiptare, e sidomos të Kosovës.

Të pranishëm në këtë aktivitet ishin, mes të tjerëve, edhe Mark Gjonaj, ish-kryebashkiaku i New York-ut, amabasadorët e Republikës së Shqipërisë dhe të Republikës së Kosovës në SHBA, aktivistë dhe drejtues të Këshillit Shqiptaro – Amerikan, krijues dhe veprimtarë të çëshjtjes shqiptare në Amerikë etj.

Ne, mërgimtarët, jemi pjesë e pandarë e popullit tonë, jemi pjesë e dhembjeve të familjeve të atyre që e dhanë jetën për gjënë më sublime – lirinë e vendit tonë. Prandaj, mbetet obligim i secilit që përpjekjet për kauzën tonë kombëtare të vijojnë pareshtur, duke përfshirë këtu edhe punën tonë të vijueshme këtu në SHBA, për të qenë si pranë njëri-tjetrit, ashtu edhe pranë institucioneve amerikane, për të mos i harruar krimet serbe ndaj kombit shqiptar dhe lidhjen e fatit tonë me SHBA-në, që kanë qenë mbrojtësit e lirisë dhe të drejtave tona gjatë kohëve më të vështira për ne.