Sara Gjordeni bëhet myslimane

Sara Gjordeni dhe Bardhi pak minuta me parë kanë ndarë lajmin e bukur për ndjekësit.

Dashurinë e tyre e kurorëzuan në xhami ku cilësohet vende i shenjët për besimtaret mysliman vetë këtë e ka treguar edhe Bardhi, shkruan “Kosovarja”.

“Unë po prisja me padurim që kurorëzimi (nikahu) im me Sarën të bëhej ne muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të ishte ditë e Premte ( E Xhuma ).

Me ndihmën e Zotit mu realizua dëshira, veç na u desht me prit 1 vit. Faleminderit Sara Gjordeni qe pate durim 1 vit për këte ditë të shenjtë për ne te dy, edhe që për ditën e sotme iu përshtate zakoneve të fesë Islame, e veç po du me t’thone që shume po t’ka hije” ishin fjalët e Bardhit.

Ndryshe Sara në imazhet e publikuara shihet e mbuluar me shami në kokë.