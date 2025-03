Presidentja Osmani: Në Suharekë, më 26 mars 1999, 48 anëtarë të familjes Berisha u masakruan nga regjimi gjenocidal serb

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka përkujtuar sot 25-vjetorin e masakrës tragjike që ndodhi në Suharekë, ku më 26 mars 1999, 48 anëtarë të familjes Berisha u masakruan nga regjimi gjenocidal serb. Ajo theksoi se ky krim ishte një akt i pastër gjenocidi, ku burra, gra dhe fëmijë u shënjestruan vetëm për shkak të etnisë së tyre shqiptare.

Në përkujtimin e saj, Osmani ka shprehur dhimbjen për viktimat, duke përmendur fëmijët që humbën jetën në atë natë të tmerrshme: “Në atë natë të tmerrit, u vranë mizorisht edhe 19 fëmijë. Çanta e Altinit, këpucët e Redonit dhe biçikleta e Kushtrimit, janë kujtimet e fundit të fëmijëve të pafajshëm që u shuan dhunshëm”.

Vetëm tre anëtarë të familjes arritën të mbijetojnë nga kjo tragjedi: Vjollca Berisha, i biri i saj Gramoz dhe Shyhretja. Ata shpëtuan duke u hedhur nga një kamion në lëvizje, i cili po transportonte trupat drejt Prizrenit. Sipas rrëfimeve të Vjollca Berishës, në atë kamion ishin edhe të tjerë të plagosur rëndë, por që ende ishin gjallë.

Presidentja Osmani theksoi se të mbijetuarit janë dëshmi e gjallë e krimit dhe e pritjes për drejtësi: “Të mbijetuarit janë dëshmi e krimit dhe e pritjes për drejtësi, prandaj dhimbja nuk do të shuhet kurrë, e as zëri ynë nuk do të heshtë”, tha ajo.

Në fund, Osmani nënvizoi se “nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme pa drejtësi,” duke bërë thirrje për të siguruar që krimet e kryera nga regjimi serb të dënohen dhe të mos harrohen kurrë.