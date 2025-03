Komuna e Rahovecit hap thirrje për subvencionim të fermerëve që merren me sektorin e bletarisë

Komuna e Rahovecit, përkatësisht Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural në këtë komunë ka hapur thirrje ku fton të gjithë fermerët e Komunës se Rahovecit që të aplikojnë në Sektorin e Bletarisë.

Përmes kësaj thirrje do të përfitojnë të gjithë fermerët që paraprakisht plotësojnë dokumentet ndërsa favorizohen fermerët me më pak koshere dhe që kanë mundësi të shtimit të numrit të koshereve. Në bazë të analizave të proporcionit 1 kg dyll = 1.3 koshere bletarët do të përfitojnë me këtë përtqindje (%).

Ku ata me mbi 150 koshere do të përfitojnë 30%. me 100 deri në 150 koshere do të përfitojnë 40% ndërsa ata që kanë 30 deri në 100 koshere do të përfitojnë 50%.

Sipas Komunës së Rahovecit, ky është dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

Aplikacioni (merret në zyrat e DBPZHR-së),

Kopjen e letërnjoftimit,

Vërtetim mbi shlyerjen e obligimeve ndaj Komunës së Rahovecit (Tatim në pronë dhe taksë komunale).

Të ketë vërtetimin e deklarimit të numrit të bletëve dhe lokacionin, lëshuar nga DBPZHR për vitin 2025.

Në këtë njoftim bëhet e ditur se përkrahja nga Komuna e Rahovecit do të jetë 100%, ndërsa aplikimi do të jetë i hapur deri më 7 prill 2025.