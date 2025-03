Në një aksion policor në Rahovec arrestohen dy të dënuar nga gjykatat

Njësiti për Ndërlidhje me Gjykata, në bashkëpunim me Sektorin e Hetimeve të Stacionit Policor në Rahovec, ka realizuar me sukses një plan taktik për arrestimin e personave në arrati, të dënuar me burg nga organet gjyqësore në Kosovë.

“Si rezultat i këtij operacioni, u arrestuan dy persona të shpallur në kërkim. I dyshuari E. S., i dënuar për veprën penale “Sulm”, me një dënim prej 1 viti e 10 muajve burgim, u lokalizua dhe u arrestua në vendbanimin e tij, në Rahovec. Ndërsa i dyshuari L. K., i dënuar për veprat penale “Falsifikimi i parave” dhe “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim i paautorizuar i armëve”, me një dënim prej 10 muajve burgim, u arrestua në fshatin Xerxë. Dy të dyshuarit janë dërguar në vuajtje të dënimit”, thuhet në njoftim të policisë.

Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë mbetet e përkushtuar për zbatimin e ligjit dhe sjelljen para drejtësisë të të gjithë personave të dënuar./PrizrenPress.com/