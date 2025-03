Komuna e Prizrenit kujton të rënët nga protestat e 28 marsit të vitit 1989

Komuna e Prizrenit ka përkujtuar protestat e 28 marsit të vitit 1989, në përvjetorin e tyre.

Në një postim në Facebook thuhet se një delegacion nga komuna në krye me nënkryetarin Kujtim Gashi, kujtuan dëshmorët e këtyre protestave.

“Me rastin e përvjetorit të demonstratave të 28 marsit 1989, nënkryetari Kujtim Gashi, së bashku me zyrtarë të ekzekutivit, me përulje dhe respekt kujtuan dhe nderuan sot dëshmorët e kësaj dite historike në Zhur – Xhemshit, Xhylbehar dhe Hajrim Badallaj – të cilët u flijuan për të drejtën, lirinë dhe dinjitetin kombëtar”.

“Sakrifica e dëshmorëve të 28 Marsit ishte pjesë e një rrugëtimi të gjatë dhe të vështirë, i cili kulmoi me çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Çdo hap drejt lirisë u shënua me gjak dhe sakrificë, me përkushtim dhe vendosmëri të popullit tonë, i cili kurrë nuk u dorëzua përballë padrejtësisë”, thuhet në njoftim.