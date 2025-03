Liria e Prizrenit ka pësuar një humbje 1-0 ndaj Rahovecit në udhëtim, në një ndeshje të rëndësishme të javës së 21-të.

Goli i vetëm u shënua nga Erduan Ibrahimi, raporton PrizrenPress.

Me këtë humbje, Liria mbetet në vendin e tretë me 36 pikë, duke e vështirësuar rikthimin në Superligë. Nga ana tjetër, Rahoveci shënon një fitore të rëndësishme dhe ngjitet në vendin e nëntë me 15 pikë, duke rritur shpresat për mbijetesë./PrizrenPress.com/