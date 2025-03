Trepça fiton ndaj Prizrenit

Trepça triumfon ndaj Proton Cable Prizrenit me rezultat 103:75 (20:21, 30:18, 24:20, 29:16), në javën e 26-të në ProCredit Superliga. Ndeshja e zhvilluar në Mitrovicë përfundoi me fitore të “Xehëtarëve”.

Te vendasit u dalluan Michael Green me 17 pikë, gjashtë kërcime dhe katër asistime, si dhe Mikaile Tmuši? me 15 pikë, katër kërcime dhe gjashtë asistime, ndërsa te mysafirët u dallua Tervell Beck me 16 pikë dhe gjashtë kërcime.

Trepça ka 17 fitore dhe nëntë humbje, derisa Proton Cable ka pesë fitore dhe 21 humbje./PrizrenPress.com/