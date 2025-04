Vrasja në lokalin “Kobra City”- dëshmitari thotë se Dibran Hoxhën e kishte parë pasi ka ardhur nga policia

Në gjykimi ndaj Dibran Hoxhajt dhe të tjerëve për vrasjen e 3 janarit 2023 në lokalin “Kobra City”, të mërkurën u dëgjua dëshmitar Kujtim Gashi, i cili deklaroi se të akuzuarin Hoxha e kishte parë në lokal vetëm pasi që kishin ardhur policia dhe jo më herët.

“Para se me ndodhë rasti nuk e kam pa Dibranin, pasi jam kthy e kam pa me policinë Dibran Hoxhën tu bisedu”, deklaroi Gashi, i cili atëkohë ka qenë punëtor në lokalin në fjalë.

Në këtë rast, Dibran Hoxhaj i njohur si “Koba” dhe katër të akuzuarit Roland Susuri, Arben Vezaj, Burim Mazreku dhe Jesmir Badalli, akuzohen për rastin e vrasjes së V.C., më 3 janar 2023 në lokalin “Kobra City” në Prizren, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Dëshmitari tha se Hoxhaj ka pasur sjellje korrekte gjithnjë me klientë dhe se nuk ka krijuar probleme në rastet kur klientët nuk kanë mundur të paguajnë faturat.

Ai tha se personalisht nuk e ka parë rrahjen që ka ndodhur në lokal, pasi që ishte në parking të lokalit dhe se kishte dëgjuar vetëm zhurma por jo të krisjes me armë.

Gashi deklaroi se ka parë tre shtetasit shqiptarë duke pirë cigare jashtë lokalit dhe të mbështetur në veturë. Tha se ka pasur kamera në lokal, por nuk e di se ishin aktive apo jo.

Dëshmitari Gashi theksoi se më herët nuk ka parë shtetasit e Shqipërisë në lokal, duke shtuar se aty ka punuar afërsisht 8 vite dhe se asnjëherë nuk ka pasur probleme me pagesa nga ana e Hoxhës.

Sipas dëshmitarit, me të ardhur Policia, i kishin arrestuar dhe i kishin dërguar në Stacion Policor, duke shtuar se ua kishin marrë telefonat të gjithë të arrestuarve.

Më pas, seanca u ndërpre në mungesë të dëshmitarëve: E.A., A.S., dhe H.I., për të cilët gjykatësi i rastit Kujtim Krasniqi tha se do të ndërmerren veprime përkatëse për të kuptuar se përse nuk janë zbatuar urdhëresat e gjykatës për verifikim adrese dhe dorëzim të ftesës për gjykim ndaj Policisë.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 20 shkurt 2024, ka ngritur aktauzë kundër Dibran Hoxhajt i njohur si “Kobra” dhe Roland Susurit, Arben Vezajt, Burim Mazrekut dhe Jesmir Badallit, për vrasjen e shtetasit të Shqipërisë në Prizren më 3 janar 2023.

Në aktakuzën e siguruar nga “Betimi për Drejtësi”, “Kobra”, akuzohet se më 3 janar 2023, në ora 4:10, në afërsi të lokalit të tij “Kobra City”, në magjistralen Prizren-Zhur, me dashje ka privuar nga jeta V.C, duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve R.T (Sh) dhe A.B.

Deri të rasti, sipas aktakuzës së Prokurorisë kishte ardhur pasi të dëmtuarit nuk ishin pajtuar me faturën e lartë në lokal, duke filluar kështu një zënkë me punëtorët e lokalit.