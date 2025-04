Plani për fabrikën e xeheve në Shajne, kryetari Xheladini siguron qytetarët se s’do lejohet dëmtimi i shëndetit dhe mjedisit

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini përmes një sqarimi është përgjigjur ndaj kritikave të shprehura rreth planit për ndërtimin e një fabrike për shkrirjen dhe përpunimin e xeheve në fshatin Shajne. Me këtë rast ai ka shprehur qëndrimin se nuk do të merren vendime për investime që dëmtojnë shëndetin e qytetarëve dhe që ndotin mjedisin.

Sipas tij pas publikimit të rendit të ditës për mbledhjen e Kuvendit të Komunës ka pasur reagime kundër këtij investimi me pretendimin se ai e ndotë mjedisin dhe dëmton shëndetin e popullatës.

“Unë si kryetar i Komunës dhe asamblistët jemi të zgjedhurit tuaj dhe me asnjë kusht nuk do të marrim vendime për asnjë lloj investimi që dëmton shëndetin tuaj dhe ndot ambientin. Ne do ta përkrahim vullnetin e qytetarëve të zonës”, thuhet në sqarimin e Xheladinit.

Kryetari i Komunës së Dragashit ka theksuar se ky investim pritet të kushtojë rreth 45 milionë euro dhe se do të punësojë 250 persona.

“Fabrika do të furnizohet me ujë nga shpuarja ndërsa rrymën do ta prodhojë me gjenerator. Teknologjia e kësaj fabrike do të jetë e vitit 2024 dhe fabrika do të jetë e tipit të gjelbër, pa oxhak për emetimin e gazrave. Fabrika do të jetë e tipit të mbyllur dhe gazrat që prodhohen do të shndërrohen në një lëng, të cilin investitori do ta shet në treg”, ka bërë të ditur Xheladini.