Prishtina shkatërron Suharekën 0-4, i afrohet Evropës

Prishtina ka arritur një fitore të thellë 0-4 ndaj Suharekës në xhiron e 28-të të Superligës së Kosovës.

Goli i parë erdhi në minutën e 39-të nga Ardian Limani, i cili realizoi me kokë. Pjesa e dytë nisi me një gol tjetër të Prishtinës, këtë herë nga Gallapeni në minutën e 51-të. Limani vazhdoi dominimin dhe shënoi dy gola të tjerë, duke e çuar rezultatin në 0-3 në minutën e 66-të dhe duke kompletuar hat-trickun në minutën e 82-të.

Pas përjashtimit të Limanit me karton të kuq në minutën e 79-të, Prishtina arriti të mbajë avantazhin e sigurt deri në fund.

Me këtë fitore, ekipi ngjitet në vendin e katërt me 38 pikë, duke u afruar me Malishevën, që është në vendin e tretë dhe i hap rrugë një mundësie për të kualifikuar në Conference League.