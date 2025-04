Deputeti i PDK-së: Duhet të i përgjigjemi ftesës së Kurtit, të pajtohemi me rrethanat

Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Nait Hasani, ka komentuar mundësinë e një ftesë të Kryeministrit Albin Kurti për takim, duke theksuar rëndësinë e angazhimit në çdo ftesë për diskutime.

Ai tha se është e rëndësishme që të gjithë liderët të përgjigjen, pavarësisht kushteve që mund të shoqërojnë ftesën.

“Nuk e di a i ka shkuar apo jo kryetarit një ftesë nga Kurti. Mendoj se kush do që bën ftesë për takim, duhet të i përgjigjet ftesës, pavarësisht a pajtohesh me kushtet apo jo,” u shpreh Hasani.

Sipas tij, çdo ftesë duhet pranuar dhe diskutuar, pasi kjo është në interesin e shtetit të Kosovës.

“Secili duhet të përgjigjet, sepse është interesi i shtetit. Ne duhet me u pajtuar me rrethanat, duhet me diskutu e me debatu, pavarësisht kushteve,” shtoi ai.

Hasani përfundoi duke theksuar se është gjithmonë e rëndësishme të pranohet një ftesë dhe të diskutohet për çështje që prekin të ardhmen e vendit.

“Kur do që shtrohet si ftesë, është mirë me pranu e me diskutu,” tha ai./Orainfo