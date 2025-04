Përfundon ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në Prizren

Komuna e Prizrenit njofton se në kohë rekord janë përfunduar punimet për ndërtimin e rrethrrotullimit të ri në udhëkryqin mes rrugës “Ekrem Rexha” (ish rruga “Tirana”) dhe rrugës “Ramadan Bush” (në drejtim të KFOR-it turk).

Ky projekt, siç theksojnë autoritetet lokale, do ta rrisë sigurinë në komunikacion, do ta lehtësojë qarkullimin dhe do ta organizojë në mënyrë efikase trafikun në këtë zonë shumë të frekuentuar.” Po ashtu, rrethrrotullimi i ri do të “ndihmojë në shkarkimin e ngarkesës në rrethrrotullimin ekzistues te ish “Bellona”, duke ofruar një rrjedhë alternative për automjetet./PrizrenPress.com