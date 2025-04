Bashkimi në Pejë për fitoren e dytë

Pas fitores dramatike në ndeshjen e parë të finales së Superligës së Femrave, vashat e Bashkimit do të zbresin sonte në parketin e palestrës “Karagaç” në Pejë, ku do të përballen me vashat e Pejës 03 në ndeshjen e dytë të serisë finale, përcjell PrizrenPress.

Portokallezinjet e nisën serinë me fitore të ngushtë 82:79 në një atmosferë të jashtëzakonshme në Prizren, ndërsa tani synojnë fitoren e dytë që do t’i afronte edhe më shumë me titullin e kampionit.

Ndeshja zhvillohet sonte duke filluar nga ora 19:00.

Skuadra që arrin tri fitore në seri, shpallet kampione e Kosovës në basketbollin e femrave./PrizrenPress.com