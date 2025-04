Derbi vendimtar në Prizren: Bashkimi kërkon kreun, Peja pozitë më të mirë para Playoff-it

Sonte zhvillohet përballja kryesore dhe derbi i xhiros së fundit nga stinori i rregullt i Superligës së Kosovës.

Bashkimi e pret në palestrën ”Sezai Surroi” në Prizren skuadrën e Pejës, që të dyja ekipet në luftë për rangim final sa më të mirë para play off-it.

Aktualisht, prizrenasit janë në vendin e dytë me 19 fitore e tetë humbje, por me fitore e sigurojnë vendin e parë, ndërsa verdhezinjtë kanë 14 fitore e 13 humbje dhe gjenden aktualisht të 5-tit e fitorja ju duhet me patjetër poashtu.

Kjo ndeshje nis nga ora 20:00.