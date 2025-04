Bedrush Çollaku, simbol i sakrificës dhe i idealit kombëtar

U lind më 1940 në Zym të Hasit, në një familje të njohur për bujari e tradita atdhetare. Në muajin e tretë të jetës së tij, familja i shpërngulet në Prizren, ku rritet dhe shkollohet. Pas mbarimit të shkollës fillore dhe Normales, në Pejë mbaron Shkollën e Lartë Komerciale. Në Universitetin e Prishtinës e ka studiuar edhe Fakultetin Juridik.

Gjatë viteve 1970-1975, punoi në shkollën fillore të Hades së Obiliqit. Më pas kthehet në Prizren dhe në cilësinë e kontabilistit punësohet në Silosin e Xërxës të Rahovecit. Pas 2-3 vjetësh, vazhdon punën në Bankën e atëhershme Popullore -në Shërbimin e Kontabilitetit Shoqëror (SHKSH) në Prizren.

Fillet e veprimtarisë atdhetare të Bedrush Çollakut datojnë që kur i vijonte mësimet në Normalen e Prizrenit. Në korrikun e vitit 1961, ilegalisht e kaloi kufirin dhe ishte lidhur me Shërbimin Informativ të Sigurimit të Shqipërisë dhe me nofkën e tij “Flamuri”, ishte betuar se do të punonte për atë Shërbim. Pas kontakteve të shumta me organet e atjeshme të Sigurimit dhe marrjen e obligimeve të duhura, prapë nga Kukësi, ilegalisht ishte kthyer në Prizren. Bedrush Çollaku, derisa ishte burgosur (më 27. III. 1964), vazhdimisht kishte kontaktuar dhe kishte marrë instruksione nga ai Shërbim – Shërbimi Informativ i Sigurimit të Shqipërisë.

Në pranverën e vitit 1962, sipas instruksioneve të nevojshme, me emrin “Lirija”, kryesisht me nxënësit e Normales, formon grupin ilegal. Në favor të Sigurimit të Shqipërisë, fillon detyrën e mbledhjes së shënimeve sekrete me karakter ushtarak e ekonomik me theks të veçantë për armatimin e njësive ushtarake dhe strukturën e tyre komanduese, si dhe për gjendjen numerike të punëtorëve të inkuadruar në punë, për llojet e shkollave, për kuadrin arsimor, numrin e nxënësve e të studentëve dhe disponimin e tyre ndaj Shqipërisë etj. Angazhohet në shpërndarjen e parullave dhe shpalosjen e flamurit kombëtar (për Ditën e Rinisë – 25 maj si dhe gjatë inaugurimit të hekurudhës Prizren – Klinë, 9 qershor 1963).

Nëpër grupet e kësaj organizate ilegale ishin anëtarësuar shumë të rinj, të cilët për shkak të moshës së tyre të re, iu kishin ikur dënimeve me burg mirëpo, një pjesë e tyre edhe kishte dëshmuar para Gjykatës së Qarkut të Prizrenit, derisa mbahej gjykimi i grupit udhëheqës posaçërisht kundër Bedrush Çollakut.

Gjykimi i këtij grupi, i kryesuar nga Bedrush Çollaku, ishte mbajtur më 10 e 11. IX. 1964, ku ishin shqiptuar këto dënime: 1. Bedrush Çollaku, 9 vjet burg të rëndë, 2. Haxhi Zyba, 7 vjet,Fadil Cukaj, 6 vjet e 4 muaj, 4. Shefki Muqaj, 4 vjet dhe 5. Hysen Bukoshi, 4 vjet.

Bedrush Çollaku kudo që e gjente njeriun dhe njerëzoren, fjalës bashkim i jepte shpirt, prandaj ka qenë halë në sytë e pushtetit të atëhershëm. Si veprimtar i pjekur e kokëfortë në marrëdhënie me atë që e besonte – besnik dhe i ashpër ndaj kundërshtarit…, fliste me zemër në dorë… Bedrush Çollaku tërë kohën e privimit nga liria e ka vuajtur në Nish dhe nga po ky nga burg u amnistua (27. 09. 1968).

Prandaj, Bedrush Çollaku rron dhe do të rrojë përgjithmonë tek tre djemtë e tij pasardhës – rron te Drita, rron tek Artani, rron te Kliti, rron tek Enkli. .., por edhe tek shumë shokë të idealit dhe tek çështja kombëtare, e cila me vdekjen e tij, është varfëruar…

Vdiq në Prizren më 4. 07. 2002.

(Marrë nga libri “Në kujtesën e qytetit,” me autor Salajdin Krasniqi)