Dëshmitarja thotë se vrasja në “Kobra City” s’ndodhi për mospagesën e faturës, deklaron se njëri i akuzuar e hoqi CD e kamerave

Në gjykimin ndaj Dibran Hoxhajt dhe të tjerëve të akuzuar për vrasjen në lokalin “Kobra City”, dëshmitarja A.S., e cila ishte punëtore në lokal, tha se i akuzuari Roland Susuri e kishte larguar CD-në e kamerave të lokalit dhe se të njëjtin e ka parë me armë. Tha se fatura prej 400 euro nuk ishte arsyeja e vrasjes.

“E kam pa Rolandin tu e heq prej rryme, u tërheq një CD, madje vetë më ka thanë ‘çka po i hapë sytë’…Rolandi alltinë e ka pas”, deklaroi dëshmitarja S., raporton “Betimi për Drejtësi”.

Deklarata e dëshmitares A.S., vazhdoi në sesionin e pasdites, pasi që e kishte përfunduar dëshminë dëshmitarja tjetër, e cila kishte dëshmuar në seancë të mbyllur për publikun.

Paraprakisht, dëshmitarja A.S., tha se ishte kërcënuar nga i akuzuari Susuri përmes të dashurës së tij, pasi që A.S., e kishte përmendur Susurin në deklaratën e dhënë në Prokurori.

A.S., tha se ditën kritike kishte parë armë tek të dyja grupet- edhe tek ai i tani të ndjerit që vinin nga Kukësi, por edheh tek grupi i Roland Susurit.

Sipas dëshmitares, pas dy ose tre minutave që Dibran Hoxhaj ishte futur në lokal dhe ua ka ngritur zërin punëtorëve të lokalit (burrave) se si e kanë lejuar që të shkatërrohet lokali, në ato momente kishte arritur Policia.

Gjithnjë sipas A.S., vrasja nuk ka ndodhur si rezultat i mospagesës së faturës prej 400 euro, por për shkak se ish-e dashura e të akuzuarit Susuri ishte prekur nga tani i ndjeri V.C.

Ajo tha se i akuzuari Susuri i kishte kërkuar tani të ndjerit të mos e prek atë vajzë dhe të mos i bëjë video, por sipas saj, kërkesa nuk ishte respektuar dhe se V.C., e ka shtyrë Susurin dhe i ka kërkuar takim me Dibran Hoxhajn.

“Tani personi i ndjerë i tha mos më prek dhe e ka citu se don me taku dajën Dibran”, deklaroi S.

Më pas, me të filluar ballafaqimi me deklaratën e dhënë në Prokurori, A.S., tha se disa pjesë të shkruara si në deklaratë, nuk janë thënie të saj dhe as vetë nënshkrimi.

Më pas, dëshmitarja kërkoi të ndërpritet seanca për arsye familjare, kërkesë e cila iu aprovua nga trupi gjykues.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 20 shkurt 2024, ka ngritur aktauzë kundër Dibran Hoxhajt i njohur si “Kobra” dhe Roland Susurit, Arben Vezajt, Burim Mazrekut dhe Jesmir Badallit, për vrasjen e shtetasit të Shqipërisë në Prizren më 3 janar 2023.

Në aktakuzë, “Kobra”, akuzohet se më 3 janar 2023, në ora 4:10, në afërsi të lokalit të tij “Kobra City”, në magjistralen Prizren-Zhur, me dashje ka privuar nga jeta V.C, duke vënë në rrezik edhe jetën e të dëmtuarve R.T (Sh) dhe A.B.

Deri të rasti, sipas aktakuzës së Prokurorisë kishte ardhur pasi të dëmtuarit nuk ishin pajtuar me faturën e lartë në lokal, duke filluar kështu një zënkë me punëtorët e lokalit.