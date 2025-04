Ballkani me një lojtar më pak, ia merr tre pikë Gjilanit

Ballkani e ka fituar derbin e sotëm ndaj Gjilanit me rezultat minimal në xhiron e 29-të të Superligës.

Sulmuesi i cili po kalon formë të mirë te “Xhebrailat”, Sunday Adetunji, e shënoi golin e vetëm në takim në minutën e 31-të.

Suharekasit krejt në fund mbetën me një lojtar më pak në fushë, por që nuk ndikoi në ritmin e ndeshjes.

Me këtë fitore, Ballkani pozicionohet në vendin e dytë me 53 pikë, 10 më pak se Drita që kryeson tabelën, ndërsa Gjilani gjendet në vendin e gjashtë me 38 pikë, dy më shumë se zona e barazhit.