Gjimnazi “Ruzhdi Berisha” në Dragash shënoi 56-vjetorin e themelimit

Me homazhe para bustit të Dëshmorit të kombit, Ruzhdi Berisha, dhe me një program të pasur artistik të përgatitur nga nxënësit e saj, Shkolla e Mesme e Lartë “Ruzhdi Berisha” në Dragash shënoi sot 56-vjetorin e themelimit. Në këto aktivitete mori pjesë kryetari i Komunës, Bexhet Xheladini, së bashku me nënkryetarin nga radhët e komuniteteve, Fejsal Halilovic, kreun e DKA-së, Zeni Krasniqi, dhe pjesëtarë të tjerë të Kabinetit.

Gjithashtu, pjesë e shënimit të Ditës së Shkollës së Mesme të Dragashit ishin edhe familjarë të Dëshmorit Ruzhdi Berisha, përfaqësues nga OVL e UÇK-së, përfaqësues të policisë dhe KFOR-it Turk, drejtorë të shkollave, mësimdhënës dhe nxënës të shumtë.

Në fjalën e tij, kryetari Xheladini, në emrin e tij dhe të të gjithë qytetarëve të Komunës së Dragashit u ka uruar Ditën e Shkollës të gjithë nxënësve dhe mësimdhënësve, duke thënë se arsimi vazhdon të mbetet njëra nga fushat me prioritet të qeverisjes komunale, për avancimin e së cilës po punohet vazhdimisht me të gjitha kapacitetet politike dhe buxhetore, për të krijuar një mjedis sa më të përshtatshëm të mësimdhënies dhe mësimnxënies.

Gjithashtu, ai ka vlerësuar lart kontributin e dëshmorit Ruzhdi Berisha, ish-profesorit të kësaj shkolle, emrin e të cilit sot e mban me krenari, duke e cilësuar si një intelektual dhe veprimtar të paepur në shërbim të idealeve të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës.

Me nga një fjalë përshëndetëse për Ditën e Shkollës, të pranishmëve u drejtuan edhe drejtori i Arsimit, Zeni Krasniqi, drejtori i Gjimnazit, Lulzim Ahmeti, familjari i Dëshmorit Ruzhdi Berisha dhe Koordinatori për Komunitete në Shkollën e Mesme. Aktivitetet për shënimin e kësaj dite përfunduan me një koktej rasti në ambientet e ShML “Ruzhdi Berisha” në Dragash./PrizrenPress.com