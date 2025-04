“Një natë, një melodi, një kujtim…” në teatrin e qytetit të Prizrenit

Një ngjarje kulturore e veçantë do të mbahet sonte në ora 18:00 në Teatrin “Bekim Fehmiu” në Prizren, nën titullin simbolik “Një natë, një melodi, një kujtim…”. Ky aktivitet është një homazh i ndjerë për trashëgiminë muzikore të motrave Hermina Delhysa Lekaj dhe Antoneta Delhysa, dy zëra të paharrueshme të muzikës shqiptare të viteve ’70, të cilat lanë gjurmë të thella në kujtesën muzikore të publikut shqiptar, përcjell PrizrenPress.

Në këtë mbrëmje të mbushur me kujtime, tinguj dhe emocione, do të interpretojnë artistet Blenda Kelmendi dhe Rinea Vitija, të cilat janë gjithashtu transkriptuese të materialit të përzgjedhur. Përpunimin muzikor dhe interpretimin instrumental e ka realizuar Lis Mustafa, ndërsa rrëfimin do ta sjellë narratori Flamur Krasniqi.

Regjia e mbrëmjes është nën kujdesin e Zana Durakut, skenografia nga Doruntina Ukimeri, kostumet nga Sunna Collection – Prizren, ndërsa ndriçimi është realizuar nga mjeshtri Skender Latifi dhe ndriçuesi Fikrim Menekshe. Organizimi teknik është përkujdesur nga Armend Ballazhi.

Kjo ngjarje është prodhuar nga Dua Women Association dhe është mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Departamenti i Trashëgimisë Kulturore, si dhe Komuna e Prizrenit./PrizrenPress.com