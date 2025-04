Liria synon vendin e dytë, pret Mitrovicën në Prizren

Liria do të presë këtë të diel Mitrovicën në ndeshjen e javës së 23-të të Ligës së Parë, Grupi A.

Takimi zhvillohet më 20 prill, në ora 15:00, në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren.

Liria, që renditet e katërta me 40 pikë nga 22 ndeshje, synon të ngjitet në vendin e dytë në tabelë. Me një fitore ndaj Mitrovicës, që është e fundit me 11 pikë, Liria do të mund të kalonte Trepçën’89 dhe të afrueshej me Vëllaznimin, që ka 41 pikë.

Fitorja do të ishte një hap i madh drejt objektivit për të siguruar një vend të dytë në fund të sezonit./PrizrenPress.com